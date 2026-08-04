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DF cria núcleo de inteligência após descoberta de plano contra o Planalto

Decisão foi antecipada para monitorar ameaças e tentar garantir a normalidade do processo eleitoral

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
04/08/2026 17:17

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DF cria núcleo de inteligência após descoberta de plano contra o Planalto
DF cria núcleo de inteligência após descoberta de plano contra o Planalto crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, decidiu instalar nesta terça-feira, 4, um núcleo de inteligência para monitorar possíveis atentados em Brasília durante as eleições deste ano.

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A medida foi antecipada após a deflagração de uma operação que investiga um grupo supostamente ligado ao extremismo violento. Entre os materiais apreendidos pelos investigadores estão plantas de prédios da área central de Brasília, incluindo o Palácio do Planalto, além de manuais para a fabricação de artefatos explosivos.

“Decidimos antecipar a instalação da célula integrada de inteligência, nos mesmos moldes já adotados em outras situações que exigiram a atuação coordenada dos órgãos de inteligência”, disse Patury.

O núcleo funcionará, pelo menos, até o fim das eleições.

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“Assim, teremos capacidade de resposta imediata diante de qualquer situação que possa comprometer não apenas a segurança de Brasília, mas também a normalidade do processo eleitoral”, completou o secretário.

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