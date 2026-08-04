O tema que Lula ignorou na convenção nacional do PT

No meio político, chamou a atenção o fato de Lula não ter citado o projeto que prevê o fim da escala 6×1 durante a convenção nacional do PT, no último fim de semana.

O tema se tornou, nos meses que antecederam a campanha eleitoral, uma das principais bandeiras do governo e da estratégia de reeleição do presidente.

O deputado Henrique Fontana (PT-RS) disse à coluna ser natural o presidente não abordar todos os temas prioritários em um único discurso.

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“O fim da escala 6×1 será intensamente debatido durante a campanha. O presidente falará muitas vezes sobre esse tema”, afirmou o parlamentar, afastando qualquer mudança de entendimento.