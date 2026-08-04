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Flávio e Jair: em nome do pai, mas nem tanto

Embora reconheça o peso eleitoral do ex-presidente, senador tem priorizado um grupo de confiança próprio, movimento que já provocou o afastamento de antigos aliados do bolsonarismo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
04/08/2026 00:33

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Flávio e Jair: em nome do pai, mas nem tanto
Flávio e Jair: em nome do pai, mas nem tanto crédito: Foto: Vittor Sales/PL

Flávio Bolsonaro explora o peso do sobrenome. Sabe que boa parte dos votos vem do pai, mas faz questão de mostrar que não é Jair.

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Aliados têm percebido que o senador quer montar um time para chamar de seu.

O senador e candidato do PL à Presidência da República até ouve auxiliares que estiveram mais próximos do pai. Na hora de decidir, porém, prioriza um grupo próprio.

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Nomes que eram muito ligados a Jair Bolsonaro já perceberam esse movimento e se afastaram. Não aprovam a postura de Flávio, só que não pretendem criar desgaste por causa disso.

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