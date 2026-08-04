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O que a decisão do Copom pode sinalizar para as eleições em outubro

A esperada redução em 0,25 ponto percentual vai ao encontro dos anseios do Planalto e pode contribuir para o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
04/08/2026 00:29

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O que a decisão do Copom pode sinalizar para as eleições em outubro
O que a decisão do Copom pode sinalizar para as eleições em outubro crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Até as eleições de outubro, o Copom (Comitê de Política Monetária) se reunirá mais duas vezes. A primeira dessas reuniões tem início nesta terça-feira, 4, e, no dia seguinte, o país saberá seu veredicto. O mercado dá como certa uma redução de 0,25 ponto percentual, o que levaria a Selic para 14% ao ano. 

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Com as surpresas inflacionárias de junho e julho, os analistas passaram a precificar um novo corte de 0,25 ponto percentual na segunda reunião pré-eleições, marcada para 15 e 16 de setembro, com a taxa de juros caindo para 13,75%. A queda é tida como cenário ideal dentro do governo, já que pode contribuir com o projeto reeleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre gestores e investidores, a principal dúvida é sobre como o colegiado comunicará os próximos passos. Muitos analistas se perguntam se a diretoria do Banco Central deixará claro o compromisso de levar a inflação para o centro da meta, de 3%, ou se inovará mais uma vez na comunicação, como fez na reunião de junho, quando a mensagem sobre os próximos passos saiu confusa e gerou grande ruído.

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Uma comunicação clara e objetiva tende acalmar o mercado e recuperar, ao menos em parte, a credibilidade arranhada após a falha de junho. Outro comunicado confuso tende a aumentar a percepção negativa em relação ao real compromisso da gestão de Gabriel Galípolo com o objetivo de levar a inflação para a meta.

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