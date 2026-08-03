Três decisões que redesenham a disputa no Espírito Santo, em Minas e no Paraná

Paulo Hartung decidiu não disputar as eleições deste ano. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 3, o ex-governador do Espírito Santo agradeceu os apoios recebidos e afirmou que seguirá em “incansável militância”.

Hartung aparecia em segundo lugar nas pesquisas para o Senado, atrás do favorito Renato Casagrande (PSB). Com a desistência, a disputa pela segunda vaga tende a ficar ainda mais acirrada entre os demais candidatos.

Ele também era testado para o governo do estado e surgia tecnicamente empatado com os dois principais nomes da corrida, Ricardo Ferraço (MDB) e Lorenzo Pazolini (Republicanos), que agora devem consolidar as candidaturas sem a presença do ex-governador.

Em Minas Gerais, há expectativa por uma possível reviravolta. O senador Cleitinho, líder das pesquisas para o governo, deve se reunir nas próximas horas com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. O desfecho da conversa, depois de tanto vaivém, pode influenciar as negociações sobre eventual aliança nacional entre o Republicanos e o PL.

Neste domingo, 2, Cleitinho conversou com os deputados Domingos Sávio e Zé Vitor, ambos do PL. Ele ouviu dos parlamentares que o partido de Flávio Bolsonaro nunca deixou de apoiá-lo e manterá esse respaldo caso a candidatura seja confirmada.

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No Paraná, outra definição importante é aguardada para as próximas horas. Embora a convenção do MDB tenha aclamado o nome de Alvaro Dias para disputar o Senado ele lidera as pesquisas , o cenário ainda é tratado como aberto. Caso o ex-senador fique fora da disputa, a corrida pela vaga tende a se acirrar entre Alexandre Curi (PSD), Deltan Dallagnol (Novo) e Gleisi Hoffmann (PT), os três mais bem posicionados atrás dele nas sondagens.