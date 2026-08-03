Centrão na mira: ‘Querem os votos dos Bolsonaro, mas abominam os Bolsonaro’

Na reta final das convenções partidárias, o entorno de Flávio Bolsonaro intensifica a pressão sobre o Centrão, em uma relação longe de ser amistosa.

“PP-União, Republicanos e Podemos estão de graça com a gente. Essa turma quer os votos dos Bolsonaro, mas abomina os Bolsonaro. Essa é a verdade”, disse à coluna, sob reserva, um parlamentar do PL próximo de Flávio.

“Eles fazem mais negócio do que política. O sonho deles era chegar ao Planalto sem precisar da gente, sem precisar dos Bolsonaro”, afirmou outra liderança regional do partido.

A federação PP-União anunciou neutralidade na disputa presidencial, embora, em Brasília, ainda haja quem veja margem para uma reviravolta até o fim do prazo para a formalização das chapas.

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Republicanos e Podemos, por sua vez, devem anunciar suas posições nas próximas horas, em decisões consideradas estratégicas para o desenho final da corrida ao Palácio do Planalto.