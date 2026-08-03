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Centrão na mira: ‘Querem os votos dos Bolsonaro, mas abominam os Bolsonaro’

Entorno de Flávio, o candidato do PL à Presidência da República, pressiona aliados de outros partidos na reta final das definições

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/08/2026 09:35

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Centrão na mira: ‘Querem os votos dos Bolsonaro, mas abominam os Bolsonaro’
Centrão na mira: ‘Querem os votos dos Bolsonaro, mas abominam os Bolsonaro’ crédito: Foto: Beto Barata/PL

Na reta final das convenções partidárias, o entorno de Flávio Bolsonaro intensifica a pressão sobre o Centrão, em uma relação longe de ser amistosa.

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“PP-União, Republicanos e Podemos estão de graça com a gente. Essa turma quer os votos dos Bolsonaro, mas abomina os Bolsonaro. Essa é a verdade”, disse à coluna, sob reserva, um parlamentar do PL próximo de Flávio.

“Eles fazem mais negócio do que política. O sonho deles era chegar ao Planalto sem precisar da gente, sem precisar dos Bolsonaro”, afirmou outra liderança regional do partido.

A federação PP-União anunciou neutralidade na disputa presidencial, embora, em Brasília, ainda haja quem veja margem para uma reviravolta até o fim do prazo para a formalização das chapas.

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Republicanos e Podemos, por sua vez, devem anunciar suas posições nas próximas horas, em decisões consideradas estratégicas para o desenho final da corrida ao Palácio do Planalto.

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