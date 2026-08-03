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‘Vai ser guerra’: a reação no PT à nova pesquisa BTG/Nexus

Aliados de Lula defendem foco na comunicação e na economia diante do empate técnico com Flávio Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/08/2026 09:12

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‘Vai ser guerra’: a reação no PT à nova pesquisa BTG/Nexus
‘Vai ser guerra’: a reação no PT à nova pesquisa BTG/Nexus crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert

Após a divulgação da pesquisa BTG/Nexus desta segunda-feira, 3, lideranças do PT passaram a prever um segundo turno “tenso” e “encarniçado” contra Flávio Bolsonaro.

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No entorno de Lula, a avaliação é de que a campanha precisará concentrar esforços na comunicação e na defesa do cenário econômico.

Há preocupação com eventuais escorregadas do presidente em discursos e, ao mesmo tempo, com o controle da inflação, especialmente dos preços dos combustíveis.

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“Vai ser guerra”, resume um auxiliar de Lula.

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