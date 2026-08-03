‘Vai ser guerra’: a reação no PT à nova pesquisa BTG/Nexus
Aliados de Lula defendem foco na comunicação e na economia diante do empate técnico com Flávio Bolsonaro
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Após a divulgação da pesquisa BTG/Nexus desta segunda-feira, 3, lideranças do PT passaram a prever um segundo turno “tenso” e “encarniçado” contra Flávio Bolsonaro.
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No entorno de Lula, a avaliação é de que a campanha precisará concentrar esforços na comunicação e na defesa do cenário econômico.
Há preocupação com eventuais escorregadas do presidente em discursos e, ao mesmo tempo, com o controle da inflação, especialmente dos preços dos combustíveis.
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“Vai ser guerra”, resume um auxiliar de Lula.