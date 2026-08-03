Flávio se recupera e voto consolidado: os dois principais sinais da BTG/Nexus

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3, mostra uma disputa presidencial completamente em aberto, com empate técnico entre os dois principais candidatos: Lula e Flávio Bolsonaro.

Lula recuou, Flávio se recuperou, e os números voltaram a se aproximar do cenário observado antes da crise envolvendo o candidato do PL, Daniel Vorcaro e o filme Dark Horse.

Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio. A tradicional “boca de jacaré” da pesquisa voltou a se fechar.

Outro dado que chama a atenção é o percentual de eleitores que afirmam já ter decidido o voto e dizem que não pretendem mais mudar de candidato: 75%, o maior índice de toda a série histórica.

Ao mesmo tempo, caiu para 23%, o menor percentual da série, o grupo de eleitores que ainda admite poder mudar de ideia até a eleição.

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Entre os eleitores de Lula e de Flávio Bolsonaro, a convicção é ainda maior: 86% e 85%, respectivamente, afirmam que o voto está definido.