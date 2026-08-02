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Por que aliados ainda defendem Tereza Cristina como vice de Flávio

Mesmo após Ciro Nogueira, presidente do PP, vetar a senadora na composição da chapa presidencial, interlocutores dela ainda acreditam que há chances

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
02/08/2026 00:06

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Por que aliados ainda defendem Tereza Cristina como vice de Flávio
Por que aliados ainda defendem Tereza Cristina como vice de Flávio crédito: Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Mesmo após Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, vetar a senadora Tereza Cristina (MS) na composição da chapa presidencial liderada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aliados da parlamentar ainda acreditam que há chance de ela ser candidata a vice.

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Na última semana, as negociações em torno da entrada de Tereza na chapa ganharam força, inclusive com o envolvimento direto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entretanto, o banho de água fria veio na última sexta-feira, 31, com o veto de Ciro. 

A esperança dos aliados da senadora reside no empenho do próprio Tarcísio, de parte significativa dos empresários do agronegócio e do mercado financeiro, que defendem que a aliança pode garantir votos, sobretudo entre mulheres e conversadores moderados. 

Para os mesmos aliados, a participação da parlamentar garantiria um selo de credibilidade para a chapa, diante das sucessivas crises nos últimos meses envolvendo Flávio Bolsonaro. Em último caso, interlocutores da senadora afirmam que ela poderia até substituir o herdeiro de Jair Bolsonaro, caso um escândalo maior o atinja.

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Dessa forma, o legado da família Bolsonaro, defendem os auxiliares de Tereza, seria preservado e ela teria reais chances de vitória ao agregar votos de setores da sociedade rejeitam o PT, mas também resistem a votar em integrantes da família do ex-presidente.

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