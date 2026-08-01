Aliados de Flávio Bolsonaro tratam como piada inverter chapa com Tereza
O tempo vai passando e o filho do ex-presidente tem dificuldade de encontrar um nome para a vaga de vice
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Aliados de Flávio Bolsonaro ironizam a sugestão de parte do agronegócio e de lideranças do Centrão de inverter a chapa presidencial, com Tereza Cristina na cabeça e Flávio Bolsonaro como vice.
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“Piada de mau gosto”, resumiu um senador do PL. “Não vou nem comentar”, afirmou um deputado do mesmo partido.