Assine
overlay
Início PlatôBr

Aliados de Flávio Bolsonaro tratam como piada inverter chapa com Tereza

O tempo vai passando e o filho do ex-presidente tem dificuldade de encontrar um nome para a vaga de vice

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/08/2026 00:06

compartilhe

SIGA
×
Aliados de Flávio Bolsonaro tratam como piada inverter chapa com Tereza
Aliados de Flávio Bolsonaro tratam como piada inverter chapa com Tereza crédito: Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Aliados de Flávio Bolsonaro ironizam a sugestão de parte do agronegócio e de lideranças do Centrão de inverter a chapa presidencial, com Tereza Cristina na cabeça e Flávio Bolsonaro como vice.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Piada de mau gosto”, resumiu um senador do PL. “Não vou nem comentar”, afirmou um deputado do mesmo partido.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay