Aliados de Flávio Bolsonaro tratam como piada inverter chapa com Tereza

Aliados de Flávio Bolsonaro ironizam a sugestão de parte do agronegócio e de lideranças do Centrão de inverter a chapa presidencial, com Tereza Cristina na cabeça e Flávio Bolsonaro como vice.

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“Piada de mau gosto”, resumiu um senador do PL. “Não vou nem comentar”, afirmou um deputado do mesmo partido.