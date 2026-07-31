Os dois estados do Nordeste onde o PT deposita em Lula a esperança de reação

Lula participará das convenções do PT no Ceará e na Bahia, onde aliados depositam no presidente a esperança de reverter o cenário das pesquisas.

Em Fortaleza, o deputado André Figueiredo (PDT), ex-aliado de Ciro Gomes, acredita que a convenção desta sexta-feira, 31, será uma das maiores do país.

“Não existe nenhuma possibilidade de substituição de candidato. Nosso candidato é Elmano de Freitas, que está em uma crescente. Com a presença do Lula, vamos conseguir virar esse jogo. Não tenho dúvida”, disse à coluna.

Lula também é aguardado com grande expectativa pelo PT baiano na convenção deste sábado, 1º, em Salvador, que oficializará a candidatura de Jerônimo Rodrigues.

Na Bahia, porém, o presidente poderá enfrentar um constrangimento político diante das novas revelações envolvendo Jaques Wagner, candidato ao Senado, no âmbito do escândalo do Banco Master.

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Ciro Gomes (PSDB) lidera as pesquisas para o governo do Ceará. Na Bahia, a dianteira é de ACM Neto (União).