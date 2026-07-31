Líder nas pesquisas, Alvaro Dias enfrenta resistência de um adversário no Paraná

O ex-senador Alvaro Dias lidera todas as pesquisas de intenção de voto para voltar ao Senado pelo Paraná.

A decisão sobre a candidatura será tomada até este domingo, 2 de agosto.

Alvaro tem dito que deixará o desfecho nas mãos do MDB. Dirigentes do partido no estado pressionam para que ele entre na disputa.

Mas também há forte pressão no sentido contrário. A coluna apurou que o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), atua para impedir a candidatura de Alvaro, por avaliar que ambos disputam o mesmo eleitorado.

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Neste ano, cada estado elegerá dois senadores. Na pesquisa Quaest divulgada nesta semana, Alvaro aparece na liderança, com 20% das intenções de voto. Em seguida vêm Alexandre Curi, Deltan Dallagnol e Gleisi Hoffmann, os três com 10%, enquanto Filipe Barros aparece logo atrás, com 8%.