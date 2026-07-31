Assine
overlay
Início PlatôBr

Líder nas pesquisas, Alvaro Dias enfrenta resistência de um adversário no Paraná

Ex-senador tem dito que deixou a decisão sobre a candidatura nas mãos do atual partido, o MDB

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/07/2026 18:22

compartilhe

SIGA
×
Líder nas pesquisas, Alvaro Dias enfrenta resistência de um adversário no Paraná
Líder nas pesquisas, Alvaro Dias enfrenta resistência de um adversário no Paraná crédito: Platobr Politica

O ex-senador Alvaro Dias lidera todas as pesquisas de intenção de voto para voltar ao Senado pelo Paraná.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão sobre a candidatura será tomada até este domingo, 2 de agosto.

Alvaro tem dito que deixará o desfecho nas mãos do MDB. Dirigentes do partido no estado pressionam para que ele entre na disputa.

Mas também há forte pressão no sentido contrário. A coluna apurou que o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (Republicanos), atua para impedir a candidatura de Alvaro, por avaliar que ambos disputam o mesmo eleitorado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste ano, cada estado elegerá dois senadores. Na pesquisa Quaest divulgada nesta semana, Alvaro aparece na liderança, com 20% das intenções de voto. Em seguida vêm Alexandre Curi, Deltan Dallagnol e Gleisi Hoffmann, os três com 10%, enquanto Filipe Barros aparece logo atrás, com 8%.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay