O que Girão diz sobre as chances de ser vice de Romeu Zema

Eduardo Girão admitiu à coluna que o Novo avalia lançá-lo como candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema.

“Fico feliz em ser lembrado pela executiva nacional do partido, com a possibilidade de disputar uma eleição na chapa presidencial”, afirmou o senador.

Ele ponderou, no entanto, que a prioridade continua sendo a disputa pelo governo do Ceará.

“Toda decisão partidária que fortaleça o propósito de uma real transformação será tratada com responsabilidade e no momento adequado”, acrescentou.

O Novo ainda mantém negociações com o Podemos sobre a composição da chapa.

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Zema e Flávio Bolsonaro são os candidatos ao Palácio do Planalto que deixaram a escolha do vice para a reta final do prazo estipulado pela legislação eleitoral.