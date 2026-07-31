‘Tempo da política’: tudo pode mudar (de novo) até o dia 5. Leia possíveis cenários
Às vésperas do prazo final para as convenções partidárias, os bastidores fervem, com alguma possibilidade de reviravolta
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Mesmo depois da nota oficial do PP confirmando a neutralidade do partido na corrida presidencial, lideranças políticas ouvidas pela coluna pregam cautela.
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“Calma. Ainda tem jogo”, afirmou um dirigente do União Brasil, partido que integra a federação com o PP.
“Ainda pode mudar de novo”, reforçou um presidente de legenda de centro.
Os partidos têm até a próxima quarta-feira, 5 de agosto, para oficializar as chapas. Até lá, prevalece o que os próprios políticos costumam chamar de “tempo da política”.
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Estes são os principais cenários, com diferentes graus de probabilidade:
- Nada acontece de novo. PP-União e Republicanos mantêm a neutralidade, e o PL acaba lançando uma chapa pura, com um vice do próprio partido. Michelle Bolsonaro é considerada pouco provável, mas não está totalmente descartada. Deputados do PL aparecem como alternativas, assim como o coordenador da campanha, senador Rogério Marinho.
- O PP recua da neutralidade e indica a senadora Tereza Cristina para a vice de Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o Republicanos tenderia a acompanhar o movimento.
- PP-União confirma a neutralidade, mas o Republicanos decide apoiar Flávio Bolsonaro. A ex-presidente da Caixa Daniella Marques desponta como principal nome para a vice.
- Uma reviravolta leva o clã Bolsonaro a abrir mão da cabeça de chapa. Nessa hipótese, defendida por uma ala do agronegócio, Tereza Cristina poderia ser lançada como candidata ao Palácio do Planalto.