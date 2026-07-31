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ELEIÇÕES 2026

‘Tempo da política’: tudo pode mudar (de novo) até o dia 5. Leia possíveis cenários

Às vésperas do prazo final para as convenções partidárias, os bastidores fervem, com alguma possibilidade de reviravolta

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/07/2026 14:42 - atualizado em 31/07/2026 16:50

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Por temor de carro-bomba, Congresso reforça controle na chapelaria
Prazo é curto, mas diversas possibilidades ainda são possíveis crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Mesmo depois da nota oficial do PP confirmando a neutralidade do partido na corrida presidencial, lideranças políticas ouvidas pela coluna pregam cautela.

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“Calma. Ainda tem jogo”, afirmou um dirigente do União Brasil, partido que integra a federação com o PP.

“Ainda pode mudar de novo”, reforçou um presidente de legenda de centro.

Os partidos têm até a próxima quarta-feira, 5 de agosto, para oficializar as chapas. Até lá, prevalece o que os próprios políticos costumam chamar de “tempo da política”.

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Estes são os principais cenários, com diferentes graus de probabilidade:

  • Nada acontece de novo. PP-União e Republicanos mantêm a neutralidade, e o PL acaba lançando uma chapa pura, com um vice do próprio partido. Michelle Bolsonaro é considerada pouco provável, mas não está totalmente descartada. Deputados do PL aparecem como alternativas, assim como o coordenador da campanha, senador Rogério Marinho.
  • O PP recua da neutralidade e indica a senadora Tereza Cristina para a vice de Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, o Republicanos tenderia a acompanhar o movimento.
  • PP-União confirma a neutralidade, mas o Republicanos decide apoiar Flávio Bolsonaro. A ex-presidente da Caixa Daniella Marques desponta como principal nome para a vice.
  • Uma reviravolta leva o clã Bolsonaro a abrir mão da cabeça de chapa. Nessa hipótese, defendida por uma ala do agronegócio, Tereza Cristina poderia ser lançada como candidata ao Palácio do Planalto.

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