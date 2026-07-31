‘Tempo da política’: tudo pode mudar (de novo) até o dia 5. Leia possíveis cenários

Mesmo depois da nota oficial do PP confirmando a neutralidade do partido na corrida presidencial, lideranças políticas ouvidas pela coluna pregam cautela.

“Calma. Ainda tem jogo”, afirmou um dirigente do União Brasil, partido que integra a federação com o PP.

“Ainda pode mudar de novo”, reforçou um presidente de legenda de centro.

Os partidos têm até a próxima quarta-feira, 5 de agosto, para oficializar as chapas. Até lá, prevalece o que os próprios políticos costumam chamar de “tempo da política”.

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Estes são os principais cenários, com diferentes graus de probabilidade: