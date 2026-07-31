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Aécio tietado em Minas: até o PSB de Alckmin sondou o tucano, dizem aliados

Presidente do PSDB recebeu investida de todos os principais postulantes ao Palácio Tiradentes. Decisão será tomada na próxima semana, no fim do prazo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/07/2026 13:14

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Aécio tietado em Minas: até o PSB de Alckmin sondou o tucano, dizem aliados
Aécio tietado em Minas: até o PSB de Alckmin sondou o tucano, dizem aliados crédito: Foto: PSDB Nacional

Praticamente todos os candidatos ao governo de Minas Gerais procuraram Aécio Neves nos últimos dias para tentar convencer o presidente do PSDB a integrar as chapas.

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Nesta semana, interlocutores de Marcelo Aro (PP) e Mateus Simões (PSD) buscaram uma aproximação. Antes, Gabriel Souza (MDB) e Alexandre Kalil (PDT) já haviam feito o mesmo.

Curiosamente, até o PSB, hoje do ex-tucano Geraldo Alckmin, sondou o interesse de Aécio, segundo aliados do dirigente partidário.

Embora as pesquisas que testaram o nome dele para a Presidência apontem alta rejeição nacional, Aécio preserva importante capital político em Minas Gerais.

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A decisão será tomada na próxima semana. Depois de desistir da disputa pelo Planalto, restaram dois caminhos: concorrer ao Senado ele aparece bem nas pesquisas ou ficar sem mandato para se dedicar à reestruturação do PSDB, de olho na tentativa de recolocar o partido em posição de protagonismo na eleição de 2030.

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