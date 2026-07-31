Aécio tietado em Minas: até o PSB de Alckmin sondou o tucano, dizem aliados
Presidente do PSDB recebeu investida de todos os principais postulantes ao Palácio Tiradentes. Decisão será tomada na próxima semana, no fim do prazo
compartilheSIGA
Praticamente todos os candidatos ao governo de Minas Gerais procuraram Aécio Neves nos últimos dias para tentar convencer o presidente do PSDB a integrar as chapas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nesta semana, interlocutores de Marcelo Aro (PP) e Mateus Simões (PSD) buscaram uma aproximação. Antes, Gabriel Souza (MDB) e Alexandre Kalil (PDT) já haviam feito o mesmo.
Curiosamente, até o PSB, hoje do ex-tucano Geraldo Alckmin, sondou o interesse de Aécio, segundo aliados do dirigente partidário.
Embora as pesquisas que testaram o nome dele para a Presidência apontem alta rejeição nacional, Aécio preserva importante capital político em Minas Gerais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A decisão será tomada na próxima semana. Depois de desistir da disputa pelo Planalto, restaram dois caminhos: concorrer ao Senado ele aparece bem nas pesquisas ou ficar sem mandato para se dedicar à reestruturação do PSDB, de olho na tentativa de recolocar o partido em posição de protagonismo na eleição de 2030.