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O que mais anima a campanha de Ciro Gomes no Ceará

Pesquisa Quaest mostra que 80% do eleitorado do estado querem mudança. Lula participa da convenção do PT em Fortaleza

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/07/2026 09:48

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O que mais anima a campanha de Ciro Gomes no Ceará
O que mais anima a campanha de Ciro Gomes no Ceará crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A mais recente pesquisa Quaest para o governo do Ceará mostra Ciro Gomes (PSDB) com ampla vantagem sobre Elmano de Freitas (PT): 43% das intenções de voto contra 33%.

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Mas não é apenas esse número que anima a campanha de Ciro.

O levantamento indica que 80% dos cearenses desejam algum tipo de mudança no estado: 45% defendem que o próximo governador “mude apenas o que não está bom”, enquanto 35% querem uma mudança total.

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Diante desse cenário, Lula entra de vez na campanha a partir desta sexta-feira, 31, quando participa da convenção do PT. Até aqui, porém, o ambiente entre aliados é de desânimo, a ponto de voltar a circular nos bastidores a hipótese de o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, substituir Elmano na disputa pelo governo.

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