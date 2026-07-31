Datena e a sombra da cadeirada
Militante do PSB ironizou apresentador e candidato a deputado federal por São Paulo
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Datena ainda não conseguiu se livrar da imagem da cadeirada em Pablo Marçal durante um debate na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024.
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Na convenção nacional do PSB nesta semana, quando o apresentador foi anunciado no palco, uma militante do PSB não se conteve e gritou, arrancando gargalhadas:
“Segurem as cadeiras!”
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Datena é candidato a deputado federal pelo PSB de São Paulo.