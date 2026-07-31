Assine
overlay
Início PlatôBr

Datena e a sombra da cadeirada

Militante do PSB ironizou apresentador e candidato a deputado federal por São Paulo

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
31/07/2026 00:16

compartilhe

SIGA
×
Datena e a sombra da cadeirada
Datena e a sombra da cadeirada crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

Datena ainda não conseguiu se livrar da imagem da cadeirada em Pablo Marçal durante um debate na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na convenção nacional do PSB nesta semana, quando o apresentador foi anunciado no palco, uma militante do PSB não se conteve e gritou, arrancando gargalhadas:

“Segurem as cadeiras!”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Datena é candidato a deputado federal pelo PSB de São Paulo.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay