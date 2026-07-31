Assine
overlay
Início PlatôBr

Como a investigação da PF contra Lulinha alimenta o discurso de campanha de Flávio

Senador deve explorar inquérito contra o filho do presidente para tentar reativar uma pauta historicamente sensível ao PT

Publicidade
Carregando...
Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
31/07/2026 00:12

compartilhe

SIGA
×
Como a investigação da PF contra Lulinha alimenta o discurso de campanha de Flávio
Como a investigação da PF contra Lulinha alimenta o discurso de campanha de Flávio crédito: Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A autorização do ministro André Mendonça, do STF, concedida nesta quinta-feira, 30, para a Polícia Federal investigar Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, deu a Flávio Bolsonaro (PL) um novo fato político que permitirá à sua campanha a retomada do discurso de combate à corrupção. A PF apura a suposta atuação do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes em negócios com o Ministério da Saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Independentemente do desfecho do caso, a simples abertura da apuração oferece à campanha bolsonarista a oportunidade de reativar uma agenda historicamente desfavorável ao PT e que marcou as últimas disputas presidenciais.

Até aqui, o discurso do combate à corrupção e ao antipetismo pilares que sustentam o movimento bolsonarista desde 2018  vinha sendo ofuscado pelas dificuldades do próprio senador Flávio Bolsonaro em administrar desgastes envolvendo sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, tanto no caso Master quanto no episódio Dark Horse.

A avaliação mais otimista entre os bolsonaristas é que a investigação sobre Lulinha tem potencial para alterar a dinâmica da campanha, ao menos no que diz respeito ao debate sobre corrupção.

Após a abertura do inquérito, Lula defendeu que o filho será investigado “como filho de qualquer pessoa” e que ele “não vai ficar escondido”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não haverá qualquer privilégio. Jamais pedirei para um juiz não fazer a coisa correta. Se ele tiver certo, vai ter ajuda minha. Se fizer coisa errada, não vai ter, disse.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay