Enchentes são a maior preocupação de eleitores em apenas um estado. Saiba qual

Apesar da sucessão de eventos climáticos extremos registrada nos últimos anos, as enchentes não figuram entre as principais preocupações do eleitorado na maior parte do país. Levantamento do PlatôBR, elaborado com base nas pesquisas estaduais Genial/Quaest divulgadas neste mês, mostra que, entre os dez estados contemplados pelos levantamentos, apenas um tem as enchentes como o principal problema a ser enfrentado pelo próximo governo.

A única exceção é o Rio Grande do Sul, onde 34% dos entrevistados apontam as enchentes como a principal preocupação do estado. O tema aparece à frente da saúde (18%) e da economia (11%). O temor é mais recorrente entre eleitores lulistas 44% dos que votam no petista classificam o tema como preocupante; entre independentes, alcança 37%.

Os números ajudam a medir o impacto da maior tragédia climática da história do estado entre o eleitorado. Em 2024, mais de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas extremas, sendo que mais de 442 mil moradores precisaram deixar suas residências.

A tendência é de que a preocupação siga crescente entre os eleitores gaúchos. Isso porque, nos últimos dias, o estado voltou a sofrer com transtornos provocados por eventos climáticos adversos. Desde segunda-feira, 27, pelo menos 128 municípios tiveram danos causados pelas chuvas e mais de mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Os registros levaram a Defesa Civil a reconhecer situação de emergência em alguns municípios.

Outros estados

Nas demais unidades da federação, saúde e violência seguem dominando a agenda do eleitorado. As enchentes aparecem de forma residual, mesmo em locais que enfrentaram episódios recentes de fortes chuvas e alagamentos.

No Pará, em abril deste ano, quando Belém registrou ruas inundadas, bairros alagados e dezenas de transtornos provocados pelas chuvas, 12% dos eleitores apontavam as enchentes como o principal problema do estado. Em julho, porém, esse percentual caiu para apenas 2%, ficando atrás de temas como saúde, violência, educação e economia.

Em Pernambuco, os fenômenos climáticos são citados por 4% dos entrevistados, o segundo maior índice entre os estados pesquisados. Em Minas Gerais, estado anualmente afetado por fortes chuvas, o percentual é de 3%; em São Paulo, 2%; e no Paraná, Rio de Janeiro e Bahia, apenas 1% dos eleitores apontam as enchentes como o principal problema estadual.

Nos estados de Goiás e Ceará, o tema sequer aparece entre as respostas registradas pela pesquisa. Nessas unidades da federação, saúde e violência concentram a maior parte das preocupações do eleitorado.

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A análise considera exclusivamente os dez estados incluídos no levantamento eleitoral da pesquisa Genial/Quaest divulgado nesta semana: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.