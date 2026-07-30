Baixa fidelidade: o desafio de Ronaldo Caiado na própria casa

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30, mostra que mais da metade dos eleitores de Goiás que apoiam a candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da República admite a possibilidade de mudar o voto no primeiro turno. Os dados indicam que o eleitorado goiano do ex-governador é menos fiel que o de Flávio Bolsonaro (PL) e do presidente Lula (PT).

Segundo o levantamento, 43% dos eleitores goianos afirmam que podem alterar a escolha para presidente no primeiro turno. Nesse grupo, 52% dizem estar abertos a mudar o voto em Caiado nos próximos meses.

A pesquisa também revela uma diferença significativa no grau de fidelidade dos eleitores. Enquanto 75% dos apoiadores de Flávio Bolsonaro afirmam que manterão o voto no senador no primeiro turno, e 72% dos eleitores de Lula dizem que continuarão com o petista, os que declaram voto em Caiado demonstram maior disposição para rever a escolha.

Quando questionados sobre qual seria o melhor resultado para o Brasil, 26% dos eleitores goianos disseram preferir a volta da família Bolsonaro ao governo federal. Em seguida, com 24%, aparece a defesa da vitória de um candidato moderado fora da polarização, cenário em que Caiado é visto, no estado, como o principal nome. Já 22% consideram melhor a reeleição de Lula em outubro.

Na corrida ao Palácio de Planalto em Goiás, o ex-governador lidera com 33% das intenções de voto, seguido por Flávio, com 27%, e Lula, com 23%.

Aprovação alta e sucessão

O principal trunfo de Caiado em Goiás é a avaliação positiva de sua gestão: 87% dos entrevistados aprovam seu governo. Além disso, 71% consideram que Caiado merece eleger um sucessor no estado.

Esse cenário beneficia Daniel Vilela (MDB), atual governador, que assumiu o Palácio das Esmeraldas após a saída de Caiado para a pré-campanha presidencial. O emedebista aparece com 37% das intenções de voto, à frente de Marconi Perillo (PSDB), com 21%, e Wilder Morais (PL), com 11%. Luís Cesar Bueno (PT) tem 3%; Cíntia Dias (PSOL), 1%; e Luciana Amorim (UP) não pontuou. Os indecisos somam 20%, enquanto 7% declararam voto branco, nulo ou não souberam responder.

Em um eventual segundo turno, Daniel Vilela venceria com 52% dos votos, contra 28% de Marconi Perillo.

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A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%