A lembrança de aliados de João Campos sobre Lula em Pernambuco

Aliados de João Campos defendem que o candidato ao governo de Pernambuco não deposite muitas expectativas em uma eventual presença de Lula no palanque durante a campanha.

Nos bastidores da convenção nacional do PSB, um deles lembrou à coluna que, em 2020, Lula esteve ao lado de Marília Arraes na disputa pela Prefeitura do Recife, mas João acabou eleito.

“O próprio João sentiu na pele que a presença de Lula no palanque não é garantia de vitória. Temos que trabalhar”, afirmou um aliado.

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Hoje, Marília integra a chapa de João como candidata ao Senado.