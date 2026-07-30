A lembrança de aliados de João Campos sobre Lula em Pernambuco
Entorno do candidato do PSB defende que eventual presença do presidente no palanque não deve ser tratada como fator decisivo
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Aliados de João Campos defendem que o candidato ao governo de Pernambuco não deposite muitas expectativas em uma eventual presença de Lula no palanque durante a campanha.
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Nos bastidores da convenção nacional do PSB, um deles lembrou à coluna que, em 2020, Lula esteve ao lado de Marília Arraes na disputa pela Prefeitura do Recife, mas João acabou eleito.
“O próprio João sentiu na pele que a presença de Lula no palanque não é garantia de vitória. Temos que trabalhar”, afirmou um aliado.
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Hoje, Marília integra a chapa de João como candidata ao Senado.