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Quaest no Ceará: a força dos irmãos Ferreira Gomes em um reduto lulista

Pesquisa mostra Ciro à frente na disputa pelo governo do estado e Cid na liderança da eleição para o Senado. Para presidente, o petista aparece com 55% no primeiro turno e 60% no segundo

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Eumano Silva
Eumano Silva
Repórter
30/07/2026 09:46

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Quaest no Ceará: a força dos irmãos Ferreira Gomes em um reduto lulista
Quaest no Ceará: a força dos irmãos Ferreira Gomes em um reduto lulista crédito: Foto: Reprodução

Os irmãos Cid e Ciro Ferreira Gomes reafirmam a força política no Ceará e despontam como favoritos nas eleições de outubro. Adversários na política local, eles lideram a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30, sobre as disputas no estado.

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Ex-governador, Cid quer renovar o mandato de senador pelo PSB e aparece à frente no levantamento, com uma variação de 21% a 24% nas preferência dos cearenses, em diferentes cenários, contra Capitão Wagner, do União Brasil (16%), Luizianne Lins, da Rede (9%), e Eunício Oliveira, do MDB (de 8% a 10%)

Candidato pelo PSDB a governador contra Elmano de Freitas (PT), que tenta a reeleição, Ciro venceria o petista no primeiro turno por 43% a 33% se as eleições fossem hoje. Eduardo Girão, do Novo, chegaria a 3% e Jair Pereira, do PSOL, a 1%. No segundo turno, o tucano teria 48% e Elmano 35%.

Ex-ministro de Lula, Ciro se aliou à direita contra o PT estadual nestas eleições. Pela pesquisa Genial/Quaest, os eleitores cearenses hoje dariam a vitória ao tucano para governador, mas manteriam a tradição de votar em Lula para presidente.

O peso de Lula
Elmano conta com o peso de Lula no estado para tentar reverter o favoritismo do tucano. Na disputa pelo Planalto, o levantamento mostra o petista com 55% e Flávio Bolsonaro (PL) com 22% no primeiro turno. Renan Santos teria 2% de votos se as eleições fossem hoje e os demais candidatos não passariam de 1% no Ceará. No segundo turno, Lula chegaria a 60% e Flávio, adversário mais bem posicionado, obteria 23%.

Ciro retorna à disputa estadual depois de quatro derrotas em candidaturas a presidente. Ele governou o estado na década de 1990 e também foi ministro da Fazenda, no governo Itamar Franco, e da Integração Nacional, no primeiro governo Lula. Nos últimos anos ele e Cid se separaram na política local e agora estão em campos opostos.

Na política nacional, entre os atuais candidatos a presidente, Ciro tem proximidade com o candidato do PSD, Ronaldo Caiado, e flerta com Renan Santos (Missão). Cid integra a chapa do governador e apoia Lula para o Planalto.

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A pesquisa ouviu 1.002 eleitores cearenses, de 24 a 28 de julho, em coleta presencial. Tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

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