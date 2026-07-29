PP-União se reúne e Tereza Cristina está no páreo para a vice de Flávio

Tereza Cristina voltou ao páreo para a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro.

A cúpula da federação PP-União Brasil tem se reunido para bater o martelo sobre a eleição presidencial e, nas últimas horas, cresceram as chances de a senadora por Mato Grosso do Sul integrar a chapa encabeçada pelo filho do ex-presidente.

As bases dos dois partidos estão sendo consultadas antes da decisão final.

O nome de Tereza Cristina sempre esteve entre as possibilidades, mas a senadora afirmava que nunca havia sido convidada e tampouco escondia o desejo de disputar a presidência do Senado no próximo ano.

A federação PP-União Brasil se afastou da candidatura de Flávio depois da operação da Polícia Federal, no âmbito das investigações do caso Master, que teve como alvo o senador Ciro Nogueira, presidente do PP.

Na avaliação de Ciro, Flávio não demonstrou a solidariedade esperada naquele momento.

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Nesta quarta-feira, 29, esta coluna revelou que, apesar do distanciamento público, seguem vivos nos bastidores os esforços para viabilizar uma aliança entre Flávio Bolsonaro e o Centrão.