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Ala do MDB acredita que esta seria uma eleição para Simone Tebet

Lideranças do partido dizem que 2026 seria a oportunidade ideal para a ex-senadora disputar novamente o Planalto

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/07/2026 17:10

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Ala do MDB acredita que esta seria uma eleição para Simone Tebet
Ala do MDB acredita que esta seria uma eleição para Simone Tebet crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

O MDB decidiu, em convenção na última segunda-feira, 27, adotar a neutralidade na corrida presidencial.

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De lá para cá, a coluna já ouviu de duas lideranças do partido, em tom de lamento, que Simone Tebet seguiu um caminho diferente daquele que poderia tê-la levado à disputa pelo Planalto.

Na avaliação dessas fontes, esta seria a eleição de Simone.

Em 2022, ela terminou a disputa presidencial em terceiro lugar e despontava como a principal alternativa de centro para 2026.

Após a derrota, porém, Simone declarou apoio a Lula, assumiu o Ministério do Planejamento e, em março deste ano, deixou o MDB para se filiar ao PSB.

Agora, disputa uma vaga no Senado por São Paulo.

“Estamos sem uma candidatura de centro em 2026. Era a vez da Simone pelo MDB”, afirmou uma liderança da legenda.

Ainda em 2025, quando Lula voltou a dizer que Dilma Rousseff havia sido vítima de um golpe, o ex-deputado emedebista Carlos Marun publicou um artigo defendendo que Simone deixasse a Esplanada e se preparasse para concorrer à Presidência.

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“O centro não tem candidato à Presidência e segue como uma boiada para o matadouro, ‘mugindo tonta’ e sabendo que, ao final, terá que optar entre um candidato de direita ou de esquerda”, escreveu Marun, cujo desejo não ecoou.

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