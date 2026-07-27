Os três ministros do STF que, segundo Zema, merecem impeachment

Romeu Zema afirmou nesta segunda-feira, 27, que três ministros da atual composição do STF mereceriam sofrer processo de impeachment.

Inicialmente, o agora confirmado candidato do Novo à Presidência da República falou em “frutas podres”, durante a coletiva após a convenção do partido.

Questionado sobre a quem se referia, Zema citou Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, relacionando ambos às menções feitas a ministros do Supremo no escândalo do Banco Master.

Em seguida, incluiu Gilmar Mendes na lista ao questionar “patrocínios de empresas” à faculdade ligada ao decano da Corte.

“Não tenho o que esconder”, afirmou Zema. “Não fui eu que andei em jatinho de banqueiro bandido, fiz contrato ou fui sócio em resort.”

O ex-governador de Minas Gerais também confirmou que conversa com Joaquim Barbosa, atualmente filiado ao Democracia Cristã e cotado para ser vice na chapa do Novo.

“Ele nunca fez nada que desabone a conduta dele”, disse.

Ainda no STF, Joaquim Barbosa protagonizou um histórico embate com Gilmar Mendes durante uma sessão do tribunal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Zema prometeu, se eleito presidente, acabar com decisões monocráticas, estabelecer lista tríplice para indicação de ministro e definir 60 anos como idade mínima para chegar ao STF.