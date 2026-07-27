Resposta do governo à Milei passa por formalidade diplomática e ataques pessoais

A reação do governo brasileiro aos xingamentos do presidente da Argentina, Javier Milei, passou pela convocação de embaixadores pelo Ministério das Relações Exteriores e por ofensas dirigidas a ele pelo ministro Dario Durigan (Fazenda).

No primeiro caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou com o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) a convocação do embaixador do Brasil na Argentina e do embaixador argentino em Brasília. No mundo diplomático, essa decisão sinaliza um descontentamento profundo na relação entre os dois países, mas com efeitos práticos limitados.

Assim, as manifestações nesse caso devem se limitar ao Itamaraty, sem notas oficiais da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República). A curiosidade no Palácio do Planalto é se Lula responderá às provocações em futuros discursos públicos. Pelo histórico do petista, é provável que logo ele se manifeste sobre a investida do presidente Argentino.

No campo político, Durigan deixou o decoro de lado e chamou Milei de “palhaço”, em entrevista a “Rádio Jornal”, de Pernambuco, nesta segunda-feira, 27. O ministro ainda fez uma comparação entre a situação econômica entre os dois países.

“O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta”, declarou o ministro da Fazenda.

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Após a declaração, Durigan afirmou à GloboNews que a declaração não é uma posição oficial do governo “Não tem o menor cabimento um presidente de outro país vir aqui, sem comunicação oficial, xingar as autoridades, criticar a política econômica, fazendo dancinha. Não dava pra não responder”, afirmou.