Provocações a Lula e Flávio: as frases de Ronaldo Caiado no lançamento da candidatura

Em convenção nacional realizada em São Paulo, o PSD lançou neste domingo, 26, a candidatura presidencial de Ronaldo Caiado.

Além de lideranças do partido, Aldo Rebelo, que chegou a se lançar pré-candidato à Presidência da República, mas enfrentou problemas internos no Democracia Cristã, esteve presente.

Ao lado do candidato a vice e presidente do PSD, Gilberto Kassab, Caiado provocou Lula e Flávio Bolsonaro, com destaque para as críticas ao adversário do PL. Esta coluna antecipou que o ex-governador de Goiás passaria a mirar a campanha no filho do ex-presidente, na esperança de chegar ao segundo turno contra Lula.

Com frases de efeito e expressões que tentam criar alguma conexão com o eleitorado, Caiado insinuou que Flávio é um “candidato Kinder Ovo, com uma surpresinha todo dia”.

Segurança pública foi um dos temas que dominaram o discurso de Caiado, com referências a ações adotadas por ele em Goiás.

Leia algumas das frases ditas por Caiado na convenção:

“Vocês já viram frango de granja? Aqueles candidatos que na vida não têm como explicar. Qualquer coisa, falam assim: ‘Ah, eu chamo papai, vou ler uma carta dele’.”

“O Caiado é galo de terreiro, meu amigo. Eu sou galo de terreiro. Sou acostumado na briga, mas brigo pelo que interessa.”

“Não tem MC Poze dando tiro de fuzil em Goiás.”

“Comigo, bandido não se cria. Comigo, PT não se cria.”

“Não é possível que o Brasil vai querer optar pelos maiores rejeitados da política nacional. A eleição não é eleição de rejeitado.”

“O Brasil precisa de um candidato que não seja um Kinder Ovo, com uma surpresinha todo dia.”

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“Quem rouba com a mão esquerda e com a mão direita é ladrão.”