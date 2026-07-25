O que fará Kassab se Caiado ficar pelo caminho?

A coluna apurava como seria a relação entre Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado em um eventual segundo turno, depois que o ex-governador de Goiás mudou o tom da pré-campanha e passou a atacar o adversário do PL.

Até que uma liderança política fez uma provocação:

“E se Gilberto Kassab não estiver com Flávio no segundo turno?”

Kassab é presidente do PSD e candidato a vice de Caiado.

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