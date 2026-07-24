Michelle x Flávio: Celina Leão explica por que a reconciliação foi feita em vídeos
Em entrevista ao PlatôBR e à Léo Dias TV, governadora do DF diz que a reaproximação entre a ex-primeira-dama e o senador "não foi natural
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Os gestos de paz entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro precisaram obedecer ao mesmo roteiro do rompimento: foram feitos em vídeo. Nos bastidores, a reconciliação foi cuidadosamente costurada por aliados dos dois lados da família para encerrar uma crise que cobrava um preço político alto na campanha presidencial.
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“A desavença veio por vídeo, a conciliação também, disse a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, em entrevista ao PlatôBR, feita em parceria com a Léo Dias TV, que será exibida nesta segunda-feira, 27.
A governadora, que participou ativamente da reconciliação, confirmou que o acordo foi costurado por interlocutores próximos aos dois. “Não, a gente não pode falar que foi natural”, afirmou. Segundo ela, políticos como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e outros aliados trabalharam para “costurar esse ajuste que precisava acontecer”.
Celina disse que, embora a reconciliação tenha sido vista como um movimento político, Michelle vivia o conflito de forma muito pessoal. “Quem olha de fora vê os políticos. Quem convive no dia a dia vê a família”, afirmou. Para a governadora, o objetivo era devolver a “paz” ao ambiente familiar.
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Para a governadora, Flávio não saiu enfraquecido da crise. “Ele não ficou menor. Ficou maior ainda”, resumiu.