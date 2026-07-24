Convenção do Flávio vai explorar imagem de Jair: ‘O pai é quem tem voto’
PL aposta na força eleitoral do ex-presidente, em prisão domiciliar, para impulsionar a candidatura do filho 01
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O PL vai explorar neste sábado, 25, a imagem de Jair Bolsonaro durante a convenção nacional do partido, em São Paulo, que confirmará a candidatura do filho 01 do ex-presidente.
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“O pai é quem tem voto. Ele é o cara. Sem nenhum demérito, mas, sem o sobrenome, o Flávio não seria jamais o cara que estaria empatando com o Lula”, disse à coluna um parlamentar do PL.
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O próprio Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, já admitiu, em entrevista recente, que os votos vêm do sobrenome Bolsonaro.