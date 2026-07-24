Deputados do PT dizem como Lula deve lidar com clima de ‘já ganhou’

Em meio às convenções partidárias, até aliados de Flávio Bolsonaro admitem o favoritismo de Lula na eleição de outubro.

A coluna perguntou a deputados do PT como a campanha do presidente deve lidar com o clima de “já ganhou”.

“Orando e vigiando”, respondeu o deputado Rogério Correia (PT-MG).

“Jamais haverá clima de ‘já ganhou’. Já passamos por situações semelhantes. Aprendi cedo que o jeito mais fácil de perder uma eleição é achar que ela está ganha”, afirmou Zeca Dirceu (PT-PR), que acredita na vitória de Lula ainda no primeiro turno.

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“De fato, o clima está bom. Mas a conjuntura muda rapidamente. Lula, a direção nacional, todos nós sabemos que, em eleição, não se brinca. É continuar mantendo o trabalho, com firmeza, ritmo, responsabilidade e compromisso com o país”, disse Alencar Santana (PT-SP).