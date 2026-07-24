‘Ela quer muito. Ele eu já não sei’: a catarinense cotada para vice de Flávio

Todo mundo no entorno de Flávio Bolsonaro, quando questionado sobre a possibilidade de a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) ser a candidata a vice, responde assim:

“Ela quer muito. Ele eu já não sei.”

Zanatta como vice parece, por enquanto, mais um “balão de ensaio” diante da indefinição em torno da chapa do pré-candidato do PL à Presidência da República.

Ela é de um estado já considerado bolsonarista. Flávio precisará se fortalecer em outras regiões do país.

Além disso, a reeleição de Zanatta como deputada é dada como certa em Santa Catarina, inclusive com chances de ser uma das mais votadas. Carlos Bolsonaro, o filho 02, pré-candidato ao Senado pelo estado, porém, continua intercedendo por ela para a vice.

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É, sim, pouco provável a chapa Flávio-Zanatta. Mas, como se trata do clã Bolsonaro, ninguém crava nada.