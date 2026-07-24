‘Ela quer muito. Ele eu já não sei’: a catarinense cotada para vice de Flávio
Carlos Bolsonaro, pensando em fortalecer a família em Santa Catarina, trabalha para que Júlia Zanatta integre a chapa presidencial do irmão
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Todo mundo no entorno de Flávio Bolsonaro, quando questionado sobre a possibilidade de a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) ser a candidata a vice, responde assim:
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“Ela quer muito. Ele eu já não sei.”
Zanatta como vice parece, por enquanto, mais um “balão de ensaio” diante da indefinição em torno da chapa do pré-candidato do PL à Presidência da República.
Ela é de um estado já considerado bolsonarista. Flávio precisará se fortalecer em outras regiões do país.
Além disso, a reeleição de Zanatta como deputada é dada como certa em Santa Catarina, inclusive com chances de ser uma das mais votadas. Carlos Bolsonaro, o filho 02, pré-candidato ao Senado pelo estado, porém, continua intercedendo por ela para a vice.
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É, sim, pouco provável a chapa Flávio-Zanatta. Mas, como se trata do clã Bolsonaro, ninguém crava nada.