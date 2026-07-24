Sem Lula nos debates, Flávio Bolsonaro poderia virar o alvo dos adversários

Lula pode acabar não indo a debates na TV no primeiro turno. Como a coluna já noticiou, a decisão está sendo estudada pela campanha do PT e levará em conta as pesquisas.

E a pecha de “fujão”?

“Para quem vai disputar a sétima eleição, com chances reais de exercer um quarto mandato, não pega. Será absorvida como estratégia e ponto final”, disse um auxiliar.

“Ir para o debate para quê? Serão quatro contra um. Não é fuga, é defesa e estratégia”, emendou um ministro do governo.

Há, no entanto, petistas que lembram que Jair Bolsonaro adotou a mesma estratégia na eleição de 2022 e não se deu bem.

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Sem Lula nos debates, eventualmente, Flávio Bolsonaro poderia acabar se tornando o principal alvo, com Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema tentando reduzir a vantagem do candidato do PL e cavar uma vaga em um possível segundo turno.