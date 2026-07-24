Flávio pede desculpas a Michelle, a PF investiga o Dark Horse e o petróleo dispara

O pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, divulgou nesta quinta-feira, 23, um vídeo para pedir desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que há um mês disse em uma postagem que foi humilhada por ele na condução dos assuntos do partido. Com a publicação, o senador tenta contornar a crise na família e estancar o desgaste que esse fato provocou em sua campanha.

A retratação era uma exigência de Michelle para se engajar na candidatura do enteado. Em resposta, a ex-primeira-dama postou mais um vídeo, para aceitar as desculpas de Flávio. Na gravação, ela chamou o senador para conversar e acertar os detalhes de sua atuação.

Em consequência da troca de vídeos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que vai convidar Michelle a retomar a presidência do PL Mulher, setor do partido que era comandado por ela e que foi extinto em decorrência da briga com Flávio. A ex-primeira-dama também foi chamada para participar da convenção da legenda neste sábado, 25, em São Paulo.

Mendonça autoriza inquérito sobre filme

Nesta quinta-feira, 23, o ministro do STF André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar os repasses financeiros feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. As transferências que somaram R$ 61 milhões se tornaram públicas em maio com a divulgação pelo site The Intercept de um áudio do senador Flávio Bolsonaro com o pedido do dinheiro.

A PF deve apurar se parte dos recursos foi desviada para custear a permanência do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e, também, se foi cometida alguma irregularidade na destinação de emendas parlamentares para a produtora do filme.

PDT vai apoiar Lula

Primeiro partido a realizar convenção nacional para as eleições deste ano, o PDT decidiu na segunda-feira, 20, apoiar a candidatura à reeleição do presidente Lula. A legenda resolveu se aliar ao petista depois de ter lançado Ciro Gomes nas duas últimas disputas pelo Planalto.

O PDT é presidido por Carlos Lupi, que era ministro da Previdência do atual governo e que deixou o cargo em maio do ano passado em decorrência do escândalo do INSS.

O tarifaço duplo

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 23, mais uma sobretaxa imposta a produtos brasileiros, de 12,5%, sob a alegação de tolerância com trabalho forçado. O governo brasileiro contestou essa acusação com o argumento de que o Brasil combate esse tipo de ilegalidade. Essa sobretaxa se soma à outra, de 25%, que entrou em vigor na quarta-feira, 22.

Em reação às novas tarifas impostas pelos EUA, o ministro Márcio Elias Rosa (MDIC) disse nesta quinta-feira, 23, que o governo brasileiro prioriza as negociações com os americanos, mas que não abrirá mão da possibilidade de usar a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada no ano passado pelo Congresso e que permite a adoção de medidas de proteção aos setores afetados pelas punições aplicadas pela administração Donald Trump.

O petróleo passou de US$ 100

O barril de petróleo passou dos R$ 100 nesta quinta-feira, 24, depois da interrupção da trégua entre os Estados Unidos e o Irã na guerra do Oriente Médio e atingiu o maior patamar desde o início de maio.

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