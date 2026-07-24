Aliados falam em ‘coragem’ de Tarcísio ao defender urnas eletrônicas
Governador de São Paulo foi elogiado por não ecoar declarações de Flávio Bolsonaro sobre o sistema eletrônico de votação
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Tarcísio de Freitas saiu em defesa da confiabilidade das urnas eletrônicas nesta semana, depois de Flávio Bolsonaro repetir, em reunião com representantes diplomáticos, a informação já negada pelo TSE de que o Brasil teria comprado urnas de uma empresa venezuelana.
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Aliados disseram à coluna que o governador de São Paulo “é leal ao bolsonarismo, mas não é irresponsável”.
Tarcísio foi descrito por políticos mais próximos como “prudente e corajoso”.
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“Mas, para o bolsonarismo, ser lúcido é interpretado como afronta, ponderou um parlamentar de São Paulo.