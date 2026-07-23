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Por que um dirigente do PL considera que o vídeo de Flávio pode ter sido tardio

Postagem do pré-candidato ao Planalto foi feita um mês depois que a ex-primeira-dama fez postagem com críticas ao enteado

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
23/07/2026 18:45

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Por que um dirigente do PL considera que o vídeo de Flávio pode ter sido tardio
Por que um dirigente do PL considera que o vídeo de Flávio pode ter sido tardio crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, 23, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pede desculpas públicas e elogia a atuação política da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que há um mês divulgou uma gravação na qual ela reclama de ter sido “humilhada” por ele.

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O gesto de Flávio representa uma mudança de tom em relação à madrasta, mas um integrante da cúpula do PL afirmou ao PlatôBR temer que o efeito não seja suficiente para desfazer o desgaste provocado pela briga pública entre os dois.

“Ele pode mudar o tom, mas o estrago está feito”, disse esse dirigente. Ele contou também ter conversado com Flávio sobre o assunto. “Ele ouviu o conselho tardiamente”, acrescentou. O vídeo de Michelle foi divulgado no dia 24 de junho e, desde então, se tornou um fator de crise para a campanha.

Michelle curtiu
Flávio enfrenta dificuldades para acertar apoios à sua candidatura às vésperas da convenção do partido. O fato de Michelle ter ido às redes sociais e curtido a divulgação do vídeo do enteado logo após a postagem provocou certo alívio para aliados. No vídeo, ele convida Michelle a “caminharem juntos na missão de defender o Brasil”.

“O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto”, disse Flávio, se dirigindo à ex-primeira-dama.

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O pedido de desculpas era uma condição colocada por ela para se engajar efetivamente na candidatura.

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