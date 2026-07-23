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A reação de um presidente de partido ao inquérito para investigar Dark Horse

Caso tramita sob sigilo e envolve repasses para produção do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/07/2026 14:52

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A reação de um presidente de partido ao inquérito para investigar Dark Horse
A reação de um presidente de partido ao inquérito para investigar Dark Horse crédito: Foto: Fellipe Sampaio/STF

Um presidente de partido reagiu assim ao saber que André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito sobre os repasses para o filme sobre Jair Bolsonaro:

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“Imagina o quão escancarado não foi o desvio para o Mendonça autorizar.”

A decisão do ministro do STF se deu após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar favoravelmente à abertura do inquérito, a pedido do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

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O caso tramita sob sigilo.

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