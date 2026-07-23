A reação de um presidente de partido ao inquérito para investigar Dark Horse
Caso tramita sob sigilo e envolve repasses para produção do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro
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Um presidente de partido reagiu assim ao saber que André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito sobre os repasses para o filme sobre Jair Bolsonaro:
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“Imagina o quão escancarado não foi o desvio para o Mendonça autorizar.”
A decisão do ministro do STF se deu após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar favoravelmente à abertura do inquérito, a pedido do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).
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O caso tramita sob sigilo.