Presidente do PDT diz que Michelle quer ser ‘a Evita do bolsonarismo’

Carlos Lupi, presidente do PDT, disse à coluna que Lula é favorito na corrida presidencial porque Flávio Bolsonaro “tem errado demais”.

Para o dirigente partidário, a briga entre o pré-candidato do PL e Michelle Bolsonaro provocou um estrago enorme.

“E essa briga vai render mais: pode anotar. Michelle estava reprimida. Ela quer ser a Evita do bolsonarismo”, comparou.

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Na avaliação de Lupi, Michelle quer construir um símbolo próprio, com uma relação direta com os eleitores, e deixar de ser apenas “a mulher de Jair Bolsonaro”. Quer ser a herdeira política e emocional do movimento, justamente quando o líder original está impedido de exercer plenamente a liderança.