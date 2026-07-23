Presidente do PDT diz que Michelle quer ser ‘a Evita do bolsonarismo’
Carlos Lupi avalia que briga entre Flávio e a ex-primeira-dama ainda vai produzir efeitos políticos antes de outubro
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Carlos Lupi, presidente do PDT, disse à coluna que Lula é favorito na corrida presidencial porque Flávio Bolsonaro “tem errado demais”.
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Para o dirigente partidário, a briga entre o pré-candidato do PL e Michelle Bolsonaro provocou um estrago enorme.
“E essa briga vai render mais: pode anotar. Michelle estava reprimida. Ela quer ser a Evita do bolsonarismo”, comparou.
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Na avaliação de Lupi, Michelle quer construir um símbolo próprio, com uma relação direta com os eleitores, e deixar de ser apenas “a mulher de Jair Bolsonaro”. Quer ser a herdeira política e emocional do movimento, justamente quando o líder original está impedido de exercer plenamente a liderança.