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A aposta no ‘voto silencioso’ contra Flávio Bolsonaro

Campanhas acreditam que eleitores escondem a real intenção de apoio por medo da reação do bolsonarismo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
23/07/2026 08:59

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Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral, no centro do Rio de Janeiro.
Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral, no centro do Rio de Janeiro. crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As campanhas de Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema apostam no que estão chamando de “voto silencioso” de eleitores que, nas pesquisas, aparecem com Flávio Bolsonaro.

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A crença é de que parte dos eleitores de centro-direita não quer admitir que votará em outro candidato que não seja Flávio, por medo dos “canhões do bolsonarismo” e da patrulha virtual.

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