A aposta no ‘voto silencioso’ contra Flávio Bolsonaro
Campanhas acreditam que eleitores escondem a real intenção de apoio por medo da reação do bolsonarismo
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As campanhas de Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema apostam no que estão chamando de “voto silencioso” de eleitores que, nas pesquisas, aparecem com Flávio Bolsonaro.
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A crença é de que parte dos eleitores de centro-direita não quer admitir que votará em outro candidato que não seja Flávio, por medo dos “canhões do bolsonarismo” e da patrulha virtual.
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O mesmo vale para prefeitos e lideranças partidárias.