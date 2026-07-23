A aposta no ‘voto silencioso’ contra Flávio Bolsonaro

As campanhas de Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema apostam no que estão chamando de “voto silencioso” de eleitores que, nas pesquisas, aparecem com Flávio Bolsonaro.

A crença é de que parte dos eleitores de centro-direita não quer admitir que votará em outro candidato que não seja Flávio, por medo dos “canhões do bolsonarismo” e da patrulha virtual.

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O mesmo vale para prefeitos e lideranças partidárias.