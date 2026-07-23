Republicanos se afasta de Flávio Bolsonaro a cada novo ‘desacerto’

crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil e João Valerio/Governo de SP

Ainda não há uma decisão, mas Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades reais para avançar na aliança com o Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Um parlamentar da legenda disse à coluna, sob reserva:

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“Cada desacerto diário da candidatura de Flávio ajuda a nos afastar de uma má coligação.”