Republicanos se afasta de Flávio Bolsonaro a cada novo ‘desacerto’
Não é impossível, mas coligação entre PL e o partido de Tarcísio de Freitas parece cada vez mais complicada
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Ainda não há uma decisão, mas Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades reais para avançar na aliança com o Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
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Um parlamentar da legenda disse à coluna, sob reserva:
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“Cada desacerto diário da candidatura de Flávio ajuda a nos afastar de uma má coligação.”