Zema será confirmado candidato do Novo à Presidência
Convenção do partido, em Brasília, vai encerrar duas especualações envolvendo o ex-governador de Minas Gerais
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Romeu Zema será confirmado candidato à Presidência da República pelo Novo na próxima segunda-feira, 27, em Brasília.
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O nome dele deverá ser aprovado por unanimidade na convenção nacional do partido, apesar de divergências internas sobre a postura adotada durante a pré-campanha.
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Duas especulações, portanto, acabaram ficando pelo caminho: Zema será candidato até o fim e não será vice de Flávio Bolsonaro.