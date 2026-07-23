Zema será confirmado candidato do Novo à Presidência

Romeu Zema será confirmado candidato à Presidência da República pelo Novo na próxima segunda-feira, 27, em Brasília.

O nome dele deverá ser aprovado por unanimidade na convenção nacional do partido, apesar de divergências internas sobre a postura adotada durante a pré-campanha.

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Duas especulações, portanto, acabaram ficando pelo caminho: Zema será candidato até o fim e não será vice de Flávio Bolsonaro.