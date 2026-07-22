Sem a Polícia Federal: as mudanças na segurança de Flávio Bolsonaro na campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ganhou mais uma preocupação para administrar nos bastidores da pré-candidatura. Em meio às dificuldades para atrair outros partidos para sua candidatura, o senador resolveu mexer em um setor delicado da campanha: a própria segurança.

Aliados dizem ter identificado mais de duas mil ameaças contra o pré-candidato, entre manifestações explícitas, incitação à violência e conteúdos relacionados até mesmo a possíveis ataques.

A mudança foi feita depois de Flávio recusar a escolta da PF e optar pela proteção da Polícia do Senado. Na mudança, o esquema de segurança do senador será ampliado, e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vítima de uma facada em plena campanha, passará a usar colete balístico nas agendas eleitorais.

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Integrantes da campanha atribuem o aumento das ameaças ao tom dos discursos recentes de Lula, que, recentemente, sugeriu o enforcamento” de traidores” ao fazer referência a integrantes do clã Bolsonaro.