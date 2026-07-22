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Promessa não cumprida: por que Lula não recriou o Ministério da Segurança

Promessa de nova pasta esbarrou na resistência de auxiliares e passou a depender de uma PEC travada no Senado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/07/2026 15:28

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Promessa não cumprida: por que Lula não recriou o Ministério da Segurança
Promessa não cumprida: por que Lula não recriou o Ministério da Segurança crédito: Foto: Ministério da Gestão e da Inovação/Flickr

Quatro anos atrás, durante a campanha presidencial, Lula prometeu recriar o Ministério da Segurança Pública.

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A promessa não foi cumprida.

A proposta não avançou porque, ao longo do terceiro mandato, os ministros da Justiça pasta à qual a Segurança Pública está vinculada resistiram ao desmembramento.

Houve, portanto, uma divergência dentro do próprio governo. Os ministros temiam que a divisão das atribuições representasse também uma divisão de poder, com o consequente enfraquecimento do Ministério da Justiça.

Lula também condicionou a criação da nova pasta à aprovação da PEC da Segurança Pública, que vem sendo travada no Senado por Davi Alcolumbre, em um embate persistente com o Palácio do Planalto.

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A segurança será um dos temas centrais da campanha que está prestes a começar.

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