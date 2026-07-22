O apoio do PSB a Patrus e o descarte da aliança com o PDT em Minas Gerais

O PSB nacional descarta qualquer possibilidade de apoio a Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato do PDT ao governo de Minas Gerais. Essa composição era cogitada pela ala do PSB mineiro contrária à união da sigla no estado com o PT, que decidiu apresentar a candidatura de Patrus Ananias ao governo. A decisão de composição de chapa com o PT, de acordo com integrantes da cúpula do PSB, já está tomada.

O que falta agora é decidir a posição que o partido presidido por João Campos ocupará na chapa. São duas as possibilidades. Uma delas é que o PSB ofereça o vice na chapa que será encabeçada por Patrus. Nesse caso o nome mais provável é o do empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Ele é o nome preferido de Lula para a vice de Patrus.

Outra possibilidade é de que o partido ocupe uma das vagas de candidato ao Senado. Nesse caso, o candidato seria Jarbas Soares Júnior, ex-procurador, filiado recentemente ao partido e ligado ao senador Rodrigo Pacheco (PSB).

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Em meio a resistências de alas do PSB ao nome de Patrus para o governo, Campos tem repetido que a prioridade da legenda é a reeleição de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin e que o partido não pretende fazer alianças que podem contrariar esse interesse.