Mais do que um ‘me ajuda aí: o que foi sugerido sobre Michelle, Nikolas e Tarcísio

Antes de ser preso e decidir ungir o filho Flávio Bolsonaro à Presidência da República, Jair Bolsonaro recebeu conselhos sobre como atrair Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Tarcísio de Freitas para o projeto presidencial do clã.

Uma das sugestões era convidar os três a participar da elaboração do programa de governo como protagonistas e, em um eventual governo, ocupar posições estratégicas.

Michelle cuidaria das pautas relacionadas às mulheres e aos evangélicos. Nikolas ficaria responsável por propostas voltadas à juventude. E Tarcísio tocaria, direta ou indiretamente, a área de infraestrutura.

A estratégia seria diferente de simplesmente cobrar ajuda dos três.

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Jair acabou sendo preso. E Flávio não seguiu a cartilha sugerida ao pai.