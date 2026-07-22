Assine
overlay
Início PlatôBr

Mais do que um ‘me ajuda aí: o que foi sugerido sobre Michelle, Nikolas e Tarcísio

Conselho dado a Jair era transformar os três em protagonistas do programa de governo e reservar espaços estratégicos em eventual governo

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/07/2026 12:04

compartilhe

SIGA
×
Mais do que um ‘me ajuda aí: o que foi sugerido sobre Michelle, Nikolas e Tarcísio
Mais do que um ‘me ajuda aí: o que foi sugerido sobre Michelle, Nikolas e Tarcísio crédito: Foto: Vittor Sales/Flávio Bolsonaro

Antes de ser preso e decidir ungir o filho Flávio Bolsonaro à Presidência da República, Jair Bolsonaro recebeu conselhos sobre como atrair Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Tarcísio de Freitas para o projeto presidencial do clã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma das sugestões era convidar os três a participar da elaboração do programa de governo como protagonistas e, em um eventual governo, ocupar posições estratégicas.

Michelle cuidaria das pautas relacionadas às mulheres e aos evangélicos. Nikolas ficaria responsável por propostas voltadas à juventude. E Tarcísio tocaria, direta ou indiretamente, a área de infraestrutura.

A estratégia seria diferente de simplesmente cobrar ajuda dos três.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Jair acabou sendo preso. E Flávio não seguiu a cartilha sugerida ao pai.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay