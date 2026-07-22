Mais do que um ‘me ajuda aí: o que foi sugerido sobre Michelle, Nikolas e Tarcísio
Conselho dado a Jair era transformar os três em protagonistas do programa de governo e reservar espaços estratégicos em eventual governo
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Antes de ser preso e decidir ungir o filho Flávio Bolsonaro à Presidência da República, Jair Bolsonaro recebeu conselhos sobre como atrair Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Tarcísio de Freitas para o projeto presidencial do clã.
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Uma das sugestões era convidar os três a participar da elaboração do programa de governo como protagonistas e, em um eventual governo, ocupar posições estratégicas.
Michelle cuidaria das pautas relacionadas às mulheres e aos evangélicos. Nikolas ficaria responsável por propostas voltadas à juventude. E Tarcísio tocaria, direta ou indiretamente, a área de infraestrutura.
A estratégia seria diferente de simplesmente cobrar ajuda dos três.
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Jair acabou sendo preso. E Flávio não seguiu a cartilha sugerida ao pai.