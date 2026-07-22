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Flávio Bolsonaro surpreende aliados ao ressuscitar discurso do pai sobre urnas

Declaração em reunião com diplomatas não foi discutida internamente no PL e provocou dúvidas entre parlamentares sobre a estratégia do pré-candidato

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/07/2026 10:07

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Flávio Bolsonaro surpreende aliados ao ressuscitar discurso do pai sobre urnas
Flávio Bolsonaro surpreende aliados ao ressuscitar discurso do pai sobre urnas crédito: Foto: Raul Spinassé/Flávio Bolsonaro

Em meio a crises e ruídos na pré-campanha, ainda sem definir um nome para a vaga de vice e sem conseguir avançar nas alianças, Flávio Bolsonaro decidiu repetir o pai ao levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas.

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Em reunião com representantes diplomáticos, o pré-candidato do PL disse, nessa terça-feira, 21, que o Brasil comprou urnas de uma empresa venezuelana, informação que voltou a ser negada pelo TSE.

A declaração pegou aliados de surpresa. Quatro parlamentares do PL ouvidos pela coluna, sob condição de anonimato, disseram que o tema não foi tratado internamente e que ainda não entenderam por que Flávio decidiu trazer as urnas, mais uma vez, para o debate às vésperas do início oficial da campanha.

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A pré-campanha de Flávio já divulgou duas notas para negar que o senador tenha questionado o sistema eleitoral brasileiro.

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