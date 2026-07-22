Lula contra sapato social sem meia
Depois do uso do celular, o presidente amplia a lista de coisas que o incomodam em reuniões
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Lula não tolera que participem de reuniões com ele olhando o celular. Já chamou a atenção de auxiliares diversas vezes por causa disso.
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Recentemente, porém, o presidente demonstrou um incômodo novo.
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Queixou-se de um auxiliar que usava sapato social sem meias. Na hora, quem estava junto pensou que era brincadeira, mas Lula falava sério.