Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula contra sapato social sem meia

Depois do uso do celular, o presidente amplia a lista de coisas que o incomodam em reuniões

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/07/2026 09:50

compartilhe

SIGA
×
Lula contra sapato social sem meia
Lula contra sapato social sem meia crédito: Foto: Ricardo Stuckert

Lula não tolera que participem de reuniões com ele olhando o celular. Já chamou a atenção de auxiliares diversas vezes por causa disso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Recentemente, porém, o presidente demonstrou um incômodo novo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Queixou-se de um auxiliar que usava sapato social sem meias. Na hora, quem estava junto pensou que era brincadeira, mas Lula falava sério.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay