Entrevistas de Valdemar já incomodavam Jair Bolsonaro antes da prisão

Antes de ser preso, em novembro do ano passado, Jair Bolsonaro vinha reclamando com pessoas próximas das entrevistas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

Bolsonaro considerava o dono do partido “sem filtro”.

Nessa terça-feira, 21, em entrevista à CNN, Valdemar afirmou que “Flávio não estava preparado para ser candidato”. Aliados saíram em defesa do dirigente partidário e disseram que ele se referia especificamente à estrutura necessária para uma campanha presidencial.

Dois parlamentares do PL, no entanto, disseram à coluna que as declarações de Valdemar têm sido muito ruins para a candidatura de Flávio.

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“Se precisa explicar o que ele quis dizer, já é ruim”, comentou um deles. “O Valdemar precisa entender que não está na varanda de casa conversando com um amigo”, emendou o outro.