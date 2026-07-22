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Entrevistas de Valdemar já incomodavam Jair Bolsonaro antes da prisão

Aliados de Flávio dizem que declarações do dirigente partidário têm prejudicado o projeto presidencial do PL

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/07/2026 06:04

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Entrevistas de Valdemar já incomodavam Jair Bolsonaro antes da prisão
Entrevistas de Valdemar já incomodavam Jair Bolsonaro antes da prisão crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Antes de ser preso, em novembro do ano passado, Jair Bolsonaro vinha reclamando com pessoas próximas das entrevistas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

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Bolsonaro considerava o dono do partido “sem filtro”.

Nessa terça-feira, 21, em entrevista à CNN, Valdemar afirmou que “Flávio não estava preparado para ser candidato”. Aliados saíram em defesa do dirigente partidário e disseram que ele se referia especificamente à estrutura necessária para uma campanha presidencial.

Dois parlamentares do PL, no entanto, disseram à coluna que as declarações de Valdemar têm sido muito ruins para a candidatura de Flávio.

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“Se precisa explicar o que ele quis dizer, já é ruim”, comentou um deles. “O Valdemar precisa entender que não está na varanda de casa conversando com um amigo”, emendou o outro.

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