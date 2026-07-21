Como fica a candidatura de Jaques Wagner ao Senado depois de intimado pela PF

O senador Jaques Wagner foi intimado pela Polícia Federal para explicar suas ligações com o Banco Master, envolvendo a compra de um apartamento além de outras acusações. O depoimento foi marcado para o dia 7 de agosto, na sede da PF em Brasília, uma semana depois da convenção do partido na Bahia, que deve confirmar as candidaturas dele ao Senado, de Rui Costa, também ao Senado, e do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição.

Apesar do desgaste, a ideia no partido é que Wagner seja mesmo candidato, mesmo tendo que se defender no inquérito instaurado pela PF. “Há um nome melhor?”, questionou um petista ao ser perguntado pelo PlatôBR sobre uma possível substituição do senador na chapa.