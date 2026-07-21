A briga entre Eunício e Cid Gomes que sacode o palanque de Lula no Ceará

O enredo sempre agitado da política cearense reanima uma rivalidade que pode abalar a chapa do governador Elmano de Freitas (PT), candidato à reeleição. Os antagonistas são antigos rivais, mas a nova briga foi deflagrada após o senador Cid Gomes (PSB) acertar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sua candidatura à reeleição para mais oito anos no Senado na chapa petista.

O gesto representou uma espécie de “chega pra lá” em Eunício Oliveira (MDB), ex-presidente do Senado, que também quer disputar o cargo de senador. Embora sejam duas vagas em disputa para o Senado na chapa, Lula também tem compromisso de apoio à Luizianne Lins (Rede) para o Senado. O PT precisa da ex-prefeita de Fortaleza e ex-deputada para alavancar votos em Elmano na capital, onde o bolsonarismo cresceu bastante nos últimos anos.

A reação de Eunício iniciou o embate público. Ao comentar a divulgação pelo governador de uma foto ao lado de Lula, com os senadores Camilo Santana (PT) e Cid, o emedebista chamou o senador de “esse rapaz que trai a mãe, o pai e o irmão mais velho por nada”, indicando outra pendenga que vem marcando a política cearense, que é o rompimento de Cid com o irmão Ciro Gomes (PSDB), candidato ao governo na chapa da oposição. Cid devolveu a resposta a Eunício de forma irônica e sucinta: “Eu desejo a ele saúde”.

A solução para esse congestionamento nas vagas ao Senado pode passar pelo avanço da briga sobre as demais vagas na chapa majoritária, ou seja, sobre a vaga de vice. Por enquanto, tanto Eunício quanto Cid não falam em retirar a candidatura, mas a ideia de dar a vice de Elmano para o emedebista tem sido ventilada como a melhor forma de apaziguar os ânimos. Nesse caso, a briga seria reeditada entre Eunício e o PDT, que quer o ex-secretário-chefe da Casa Civil Chagas Vieira (PDT) para a vaga.

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A convenção para confirmar o nome do governador Elmano de Freitas como candidato à reeleição está marcada para o dia 1º de agosto.